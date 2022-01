Le prix du baril de pétrole flambe sur fond de vives tensions géopolitiques

Les géants du pétrole et du gaz ont engrangé de confortables bénéfices au premier trimestre 2021 © Spencer Platt Getty Images North America/AFP/Archives

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Antoine MARIOTTI 4 mn

Les prix du Brent et du WTI ont atteint respectivement 88,13 et 85,74 dollars, mardi, matin. En cause, des tensions géopolitiques et des interruptions de production.