La Fed relève son principal taux et prévoit un ralentissement de l'économie

L'immeuble de la banque centrale américaine, à Washington, le 26 janvier 2022. © Joshua Roberts, Reuters (Archive)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi son principal taux d'intérêt de trois quarts de point, sa plus forte hausse depuis 1994, pour tenter de juguler une inflation au plus haut depuis plus de 40 ans. Elle dit s'attendre à un ralentissement de l'économie et à une remontée du chômage dans les mois à venir.