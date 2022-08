PORTRAIT

Twitter : Peiter "Mudge" Zatko, le lanceur d’alerte qui en savait trop

Depuis son audition en 1998 devant le Congrès américain (à gauche de l'image), Peiter "Mudge" Zatko, hacker éthique, s'est forgé une solide réputation dans le monde de la sécurité informatique. © Reuters / Studio graphique France Médias Monde

Texte par : Sébastian SEIBT Suivre 5 mn

Derrière les révélations choc sur les lacunes de Twitter en matière de sécurité informatique, il y a Peiter "Mudge" Zatko. Présenté par le réseau social comme un ancien employé qui voulait se venger, ce lanceur d’alerte est avant tout l’une des personnalités les plus célèbres et influentes dans le milieu de la sécurité informatique et du hacking.