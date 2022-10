La messagerie WhatsApp paralysée par une panne mondiale

La populaire application de messagerie WhatsApp subit une panne massive à travers le monde. © Patrick Sison, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

L'application de messagerie WhatsApp a subi une panne massive à travers le monde, des utilisateurs en France, en Inde, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Asie signalant des problèmes pour envoyer et recevoir des messages et des vidéos.