De croisière, balistiques, intercontinentaux… De quels missiles parle-t-on ?

INFOGRAPHIE

Intercontinentaux, balistiques, de croisière, sol-air… Les missiles reviennent régulièrement dans l’actualité, mais il est parfois difficile de comprendre leurs caractéristiques, et leurs différences. France 24 vous présente les principaux types de missiles.

Publicité Lire la suite

Un missile est un projectile autopropulsé et guidé, qui contient une charge militaire, conventionnelle ou nucléaire. Il est possible de les classifier de différentes façons. Nous avons choisi ici de les classer en fonction de leur type de trajectoire et donc de différencier les missiles balistiques des missiles de croisière.

© Infographie, France 24

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne