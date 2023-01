Le Forum de Davos au chevet de l'Ukraine, de la planète et de la mondialisation

Le Forum économique mondial de Davos s'ouvre, lundi, en Suisse. Après près d'un an de guerre en Ukraine et face à l'urgence climatique, l'ambition affichée des élites politiques et économiques mondiales sera d'y trouver une façon de "coopérer dans un monde fragmenté".

Les élites politiques et économiques mondiales se retrouvent à partir de lundi 16 janvier à Davos avec l'ambition affichée de "coopérer dans un monde fragmenté", entre guerre en Ukraine, dérèglement climatique et mondialisation en crise existentielle.

Cette année, la réunion organisée par le Forum économique mondial (WEF) dans la station de ski des Alpes suisses "se tient dans le contexte géopolitique et géo-économique le plus complexe depuis des décennies", a souligné le président du WEF, Borge Brende, lors d'un briefing pour les journalistes.

La pandémie de Covid-19, les conflits commerciaux entre Chine et États-Unis, et la guerre en Ukraine ont contribué ces dernières années à multiplier les lignes de fracture géopolitiques et alimenter des politiques plus protectionnistes.

"L'une des causes principales de cette fragmentation est un manque de coopération", et elle se traduit par "des politiques court-termistes et égoïstes", a regretté le fondateur du WEF, Klaus Schwab, dénonçant "un cercle vicieux".

Au point même pour certains de s'interroger sur l'avenir de la mondialisation, depuis un demi-siècle au cœur de la philosophie défendue à Davos. Il y a eu un temps "d'espoir de retour à l'ancienne normale, qui était cette sorte de monde globalisé", indique à l'AFP Karen Harris, partenaire et économiste chez la société de conseil Bain & Company. "Je crois qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui que cette ère est en train de se terminer", même s'il restera, selon elle, des coopérations "autour d'une plus petite série de questions".

"Même le climat devient une bataille plus isolationniste", note-t-elle, évoquant l'Inflation Reduction Act (IRA), qui prévoit de larges aides pour les entreprises implantées aux États-Unis dans le secteur des véhicules électriques ou des énergies renouvelables, ou même les taxes carbone aux frontières, en cours de mise en place en Europe.

Une prise de parole de Volodymyr Zelensky attendue

Près d'un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit et ses effets sur les politiques mondiales d'énergie et de défense vont occuper une grande partie des débats à Davos. Si les Russes sont absents pour la deuxième année consécutive, une délégation ukrainienne est attendue en Suisse, et le président Volodymyr Zelensky a prévu d'intervenir à distance.

L'occasion pour eux de s'adresser à des centaines de figures politiques comme le chancelier allemand Olaf Scholz, le secrétaire-général de l'ONU Antonio Guterres ou celui de l'Otan Jens Stoltenberg, à quelque 600 chefs d'entreprises, de nombreux médias, et des représentants de la société civile : des ONG, des chercheurs, et même des stars comme l'acteur Idris Elba ou la soprano Renee Fleming.

Le climat s'affiche comme un autre sujet clé, les organisateurs ambitionnant que les discussions aident à préparer la prochaine série de discussions mondiales dans le cadre de la COP28, qui se tiendra en fin d'année dans les très pétroliers Émirats arabes unis.

Des militants prévoient de leur côté d'utiliser la réunion pour rappeler aux pays riches et aux groupes d'énergie le besoin de financer la transition énergétique des pays en développement et de payer pour les dommages des catastrophes naturelles qui accompagnent le dérèglement climatique.

La JSS (jeunesse socialiste suisse) appelle ainsi à manifester dimanche à Davos pour "un impôt ciblant les riches pour le climat et l'annulation de la dette" des pays du Sud.

Comme chaque année, l'activité la plus importante à Davos se passe toutefois en coulisses, chefs d'entreprise, investisseurs et politiques profitant d'être réunis en un même lieu pour discuter en marge de la conférence officielle. "En quatre jours, dans une suite privée, ils peuvent faire plus d'affaires qu'en plusieurs mois de vols autour du monde", relève le journaliste américain Peter S. Goodman, auteur d'un livre sorti l'an dernier et intitulé "L'Homme de Davos : comment les milliardaires ont dévoré le monde".

Pour lui, la contribution la plus importante que Davos pourrait apporter serait de pousser pour une réforme de la fiscalité mondiale, afin de réduire les inégalités. Karen Harris espère aussi à Davos "des discussions franches" sur ce que les évolutions de l'économie mondiale vont signifier, pas seulement pour les États-Unis, l'Europe ou la Chine, mais aussi "pour les marchés émergents, qui si souvent sont les perdants dans les développements économiques".

Avec AFP

