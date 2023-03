Crise bancaire : UBS va racheter Credit Suisse pour plus de deux milliards de dollars

Les logos des banques suisses UBS et Credit Suisse à Zurich, en Suisse, le 19 mars 2023. © Moritz Hager, Reuters

Texte par : FRANCE 24

UBS a accepté de racheter Credit Suisse pour plus de deux milliards de dollars (1,87 milliard d'euros) rapporte dimanche le Financial Times. Récemment malmenée en Bourse, Credit Suisse compte parmi les 30 plus importantes banques du monde d'un point de vue systémique.