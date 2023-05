Washington, ses alliés et Microsoft dénoncent une cyberattaque d'ampleur parrainée par la Chine

Selon les autorités chargées de la cybersécurité aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que Microsoft, un "cyber-acteur" connu sous le nom de "Volt Typhoon" et parrainé par Pékin a infiltré les réseaux d'infrastructures critiques des États-Unis, notamment dans l'île de Guam, qui héberge une importante base militaire américaine.

Un "cyber-acteur" parrainé par la Chine a infiltré les réseaux d'infrastructures critiques des États-Unis, ont affirmé mercredi 24 mai Washington, ses alliés occidentaux et Microsoft, avertissant que des campagnes similaires pourraient avoir lieu dans le monde entier.

Dans un avis conjoint, les autorités chargées de la cybersécurité aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont mis en garde contre "un groupe d'activités" associé à "un cyber-acteur parrainé par l'État de la République populaire de Chine, également connu sous le nom de Volt Typhoon". "Cette activité affecte les réseaux des secteurs d'infrastructures critiques des États-Unis" et l'entité qui mène l'attaque "pourrait appliquer les mêmes techniques (...) dans le monde entier", ont-elles ajouté.

Dans un communiqué séparé, Microsoft a expliqué que "Volt Typhoon" est actif depuis la mi-2021 et qu'il a ciblé, entre autres, des infrastructures essentielles dans l'île de Guam, qui héberge une importante base militaire américaine dans l'océan Pacifique.

Cette campagne risque de "perturber les infrastructures de communication essentielles entre les États-Unis et la région asiatique lors de crises futures", a averti Microsoft. "Le comportement observé suggère que l'acteur de la menace a l'intention de faire de l'espionnage et de conserver l'accès (aux infrastructures) sans être détecté aussi longtemps que possible", a ajouté le groupe technologique américain.

