La Tech dans tous ses états d'âme

De l'intelligence artificielle à l'utilisation des imprimantes 3D pour la pâtisserie, le salon des innovations VivaTech a démontré, durant quatre jours, que la technologie s'immisce partout. France 24 a rencontré plusieurs innovateurs pour évoquer leurs trouvailles et leurs implications pour la société.

Le salon de l'innovation VivaTech a été sous forte influence de l'Intelligence artificielle et de ses applications.

Plus de 100 000 visiteurs et des annonces à foison : le salon VivaTech de l'innovation, qui s'est déroulé à Paris du 14 au 17 juin, comptait bien démontrer son importance. Et pour marquer les esprits, les organisateurs ont réussi à faire venir des pointures comme l'extravagant patron de Tesla Elon Musk ou Yann LeCun, la star française de l'intelligence artificielle qui travaille pour Meta (ex-Facebook).

Mais dans les allées de Paris Expo à Porte de Versailles, ce sont les plus de 2 200 exposants qui ont fait vivre le salon. France 24 s'est entretenu avec plusieurs d'entre eux pour prendre le pouls de l'innovation. Sans oublier de chercher à comprendre l'impact de ces innovations – qu'il s'agisse de la réalité virtuelle, des chatbots ou encore des imprimante 3D – sur la société.

Faut-il sauver le soldat métavers ?

Le rêve d’un métavers et d’une réalité virtuelle omniprésente, promu par Facebook, devenu Meta, semble avoir fait pschitt auprès du grand public. Pour autant, selon la spécialiste Anjela Mayer, le métavers est déjà bien plus présent qu’on ne le pense, en particulier dans un cadre professionnel, notamment pour la recherche.

ChatGPT, grand dévoreur de données

ChatGPT et autres robots conversationnels n’existent que grâce à toutes les données récupérées sur Internet pour les entraîner. Mais ces algorithmes ont-ils le droit de faire main basse sur tout ce que nous avons publié sur les sites, blogs et réseaux sociaux ? L’avocat François-Pierre Lani explique que c’est loin d’être acquis.

L'impression 3D, c'est du gâteau ?

Une imprimante 3D à la rescousse du travail de pâtissier ? C’est le pari de la start-up La Pâtisserie numérique. Sa PDG, Marine Coré-Baillais, explique pourquoi il ne faut pas avoir peur que des robots s’intéressent à nos pains au chocolat (ou chocolatines).

