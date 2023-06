Salon du Bourget : taxis volants, drones de combat... ces aéronefs qui vont marquer l'édition 2023

En images

Près de 2 500 exposants venus de 47 pays, 320 000 visiteurs attendus, la 54e édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) déploie ses ailes à partir de lundi au Bourget, au nord de Paris. Des taxis volants aux drones de combat en passant par les avions à hydrogène, petit tour d'horizon des stars de l'édition 2023.

Le chasseur F-35A Lightning II

Un F-35 en action lors d'une démonstration à Tel-Aviv, le 26 avril 2023. © Jack Guez, AFP

Le célèbre avion de combat américain participera aux très attendues et spectaculaires démonstrations en vol aux côtés du F-16 Fighting Falcon, de l’Eurofighter Typhoon, et du Rafale. Développé par le constructeur américain Lockheed Martin, le F-35 Lightning II est un chasseur furtif de 5e génération parmi les plus performants au monde.

Polyvalent, redoutable dans l'attaque au sol et la supériorité aérienne, ce monoplace excelle également dans les missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de guerre électronique.

Dévoilé au Bourget pour la première fois en 2017, il sera piloté lors de cette édition 2023 par le major Kristin "Beo" Wolfe, première femme à présenter le F-35 en meeting.

En l'absence de la Russie, les États-Unis feront une bonne partie du spectacle à Paris, avec 13 appareils aux couleurs de la bannière étoilée sur les 158 dévoilés au grand public, ainsi que plus de 400 sociétés américaines représentées dans les domaines civils et militaires.

Le drone de combat Aarok

Le drone Aarok est un drone low cost français, dont le prix est légèrement supérieur à celui du Bayraktar TB2 turc. © Turgis & Gaillard Groupe

Ce sera l'une des sensations de cette édition 2023. Développé dans le plus grand secret par Turgis et Gaillard, l'Aarok est un drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) 100 % français présenté comme une alternative au TB2 Bayraktar du Turc Baykar et au MQ-9 Reaper américain.

Cet aéronef maniable et robuste de 5,5 tonnes, lourdement armé et doté d'une endurance de 24 heures peut aisément décoller d'un terrain grossièrement aménagé, selon son constructeur. Autre point fort : son prix. Annoncé entre 5 et 10 millions d'euros, près de deux fois moins cher qu'un MQ-9 Reaper.

S'il parvient à tenir toutes ses promesses, ce drone tricolore a de sérieux arguments pour séduire les armées françaises alors que la guerre en Ukraine a démontré le rôle prépondérant des engins volants "low cost". Il pourrait entrer en service dès la mi-2025, selon Patrick Gaillard, directeur général et cofondateur de la société, interrogé par le magazine Challenges.

Le Boeing 787-9 Dreamliner

Le premier Boeing 787-9 commandé par Riyadh Air est présenté lors d'une cérémonie à l'aéroport international de Riyad, en Arabie Saoudite, le 12 juin 2023. © Rania Sanjar, AFP

Aux côtés du 777-9 et du 737 Max 10, l'Américain Boeing sortira le grand jeu avec le flambant neuf 787-9 Dreamliner de la nouvelle compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air.

Positionné sur le marché des avions pouvant embarquer de 200 à 300 passagers, le 787 est un avion long-courrier réputé pour être l'un des moins gourmand en kérosène dans sa catégorie.

En mars, Riyadh Air, qui ambitionne de desservir 100 destinations d'ici 2030, a annoncé une commande géante allant jusqu'à 39 de ces avions gros-porteurs avec une option pour acquérir 33 Dreamliner supplémentaires. Selon la Maison Blanche, la commande s'élève au total à 37 milliards de dollars.

Son concurrent Airbus, qui joue à domicile, compte bien aussi profiter de la reprise du trafic aérien après les années noires des restrictions de voyage liées au Covid-19. L'avionneur européen devrait présenter une vingtaine d'appareils, dont l'A350-1000 ou encore l'A321 XLR.

L'avion à hydrogène DragonFly

Le Dragonfly est un prototype d'avion à hydrogène aux multiples moteurs destiné aux écoles de pilotage. © Blue spirit aero

Carburants alternatifs, nouvelles architectures d’équipements... la décarbonation sera l'un des sujets majeurs du Salon du Bourget 2023, alors que le secteur aérien est aujourd’hui responsable de 3 % des émissions globales de CO 2 .

À ce titre, plusieurs prototypes d'aéronefs "vert" devraient être présentés au grand public, comme l’EcoPulse d’Airbus, Safran, et Daher, le Cassio de VoltAero, ou encore le Dragonfly de Blue Spirit Aero.

L’entreprise française, fondée en 2020, dévoilera à l’échelle 1 son avion à hydrogène de quatre places équipé de douze moteurs électriques et capable d'atteindre une vitesse de croisière de 230 km/h.

Le premier vol d'essai est prévu fin 2024, puis en conditions réelles deux ans plus tard. À horizon 2030, la capacité de production visée est d’environ 120 appareils par an.

Le taxi volant Midnight eVTOL

Le Midnight eVTOL sera présenté en première européenne au Salon du Bourget. © Archer / Stellantis

Qui n'a jamais rêver de prendre un taxi volant pour s'éviter l'enfer des embouteillages ? Pour cette 54e édition, le Salon du Bourget fera la part belle aux nouvelles mobilités et aux taxis volants. Un espace de 1 000 m2 baptisé "Paris Air Mobility" leur sera dédié et présentera les différents modèles en cours de développement.

Parmi les acteurs qui comptent dans ce secteur prometteur, Stellantis et l'Américain Archer aviation dévoileront le Midnight eVTOL, un avion électrique capable de transporter quatre personnes à une vitesse de 240 km/h sur une distance de 160 km.

Extrêmement silencieux grâce à l'envergure réduite de ces douze petites hélices, l'appareil volerait à environ 600 mètres d'altitude. Reste à obtenir l'aval de la FAA américaine (Federal Aviation Administration), ce que Stellatis et Archer espèrent d’ici à fin 2024, avant un décollage prévu l’année suivante.

