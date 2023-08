Économie, démographie… Le poids des Brics dans le monde

INFOGRAPHIE

Du 22 au 24 août, les dirigeants de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de la Russie et de l'Afrique du Sud se retrouvent à Johannesburg pour le sommet annuel des Brics. Ce groupe de cinq pays se présente comme un contre-pouvoir aux puissances économiques occidentales dominantes. Près de quinze ans après leur premier sommet, que pèsent les Brics à l’échelle mondiale ? France 24 fait le point avec quelques chiffres clés.

En 2001, l’économiste britannique Jim O’Neill, de la banque d’investissement Goldman Sachs, invente le terme "Bric" (acronyme de "Brésil, Russie, Inde et Chine"), une manière pour lui de mettre en évidence l'envol annoncé des économies de ces puissances émergentes. Progressivement, le monde des affaires et la presse économique s'emparent du concept.

Huit ans plus tard, les quatre pays, conscients de la force politique de la marque "Bric", décident de se réunir en sommet à Ekaterinbourg (Russie), sur le flanc asiatique de l’Oural. La création de ce nouveau groupe doit permettre aux quatre capitales de peser davantage face aux grandes économies industrialisées, notamment occidentales. En 2011, les "Bric" deviennent les "Brics", le "s" final représentant l'Afrique du Sud (South Africa, en anglais), qui rejoint le cercle.

En 2014-2015, les cinq pays se dotent de leur propre banque : la New Development Bank (NDB), basée à Shanghai, capitale économique de la Chine. L'instance a pour but de "mobiliser des ressources pour des projets d'infrastructure et de développement durable dans les marchés émergents et les pays en développement". Depuis fin mars 2023, elle est présidée par l'ancienne cheffe de l'État brésilien Dilma Rousseff.

Le poids des "Brics" à l'échelle mondiale. © Studio graphique France Médias Monde

Les quatre pays fondateurs des "Brics" font partie des dix pays les plus vastes et les plus peuplés de la planète, représentant près d'un tiers de la surface des terres émergées et plus de 40 % de la population mondiale. À elles deux, la Chine et l'Inde comptent près de trois milliards d'habitants.

Si le poids économique des Brics représente aujourd'hui "seulement" un quart du PIB mondial, il a connu une très forte croissance, étant multiplié par trois en l'espace de deux décennies. Ce chiffre cache cependant de très fortes disparités. Ainsi, dans une interview accordée en 2021 au quotidien Le Monde – avant même la vaste offensive de Moscou en Ukraine –, Jim O'Neill soulignait que le poids de la Russie et du Brésil dans l'économie mondiale, "après avoir fortement augmenté, est revenu à son niveau de 2001. Pour ces deux pays, la trajectoire a été celle d’immenses montagnes russes. Peut-être que j’aurais dû appeler le club les 'IC' (Inde et Chine) ou même juste le 'C'."

