25 ans de Google : du projet d'étudiants californiens au phénomène global

Anniversaire

Aujourd'hui mastodonte du numérique, Google est né à la fin des années 1990 du projet étudiant de deux doctorants de l’université de Stanford. Retour sur ce quart de siècle en dix données et anecdotes marquantes.

Le moteur de recherche le plus utilisé au monde fête ses 25 ans, lundi 4 septembre. À cette date – de l'année 1998 –, deux doctorants de l'université de Stanford (Californie), Larry Page et Sergey Brin, développent un moteur de recherche dont le nouvel algorithme permet de classer les sites Internet en fonction du nombre d'autres sites web qui y renvoient.

La suprématie de Google n'est plus à présenter. En août dernier, le géant détenait une part de marché mondiale d'environ 92 %. Son concurrent le plus proche, Bing, détenait environ 3 % de parts de marché, suivi de Yahoo! avec un peu plus de 1 %. Il n'y a guère qu'en Chine (où il est banni depuis 2017) et en Russie que Google a de réels concurrents, Baidu et Yandex lui étant préférés.

Retour sur dix faits marquants de l'histoire de ce projet étudiant qui a fini par tout rafler sur son passage, jusqu'à devenir le plus important géant du numérique.

Créé dans un garage

Rien à voir avec la Silicon Valley. Le premier espace de travail de Larry Page et Sergey Brin n'est autre qu'un garage, situé sur l'avenue Santa Margarita à Menlo Park (Californie). Un garage loué par leur amie Susan Wojcicki, future directrice marketing de Google (de 1999 à 2014), puis directrice générale de YouTube (2014-2023).

En 1999, Page et Brin changent de décor et optent pour des bureaux ultramodernes à Mountain View, l'une des principales villes qui composent la Silicon Valley.

En 2018, à l'occasion de ses vingt ans, Google a ajouté la possibilité de visiter le "garage Google" sur StreetView.

Nommé à partir d'une faute d'orthographe

Le nom du mastodonte numérique est dérivé d'un terme mathématique faisant référence au chiffre 1, suivi de cent zéros. Un choix de nom reflétant la volonté des fondateurs de compiler de grandes quantités d'informations.

Mais selon la légende, le nom Google serait la conséquence d’une faute d’orthographe lors de l’enregistrement de l’entreprise, le terme mathématique en question s'écrivant en fait "Googol".

En 1999, Google manque d'être vendu

Un an après le début du projet, Larry Page et Sergey Brin envisagent de vendre Google afin de poursuivre leurs études plus sereinement. L'acheteur potentiel n'est autre qu'Excite, l’un des portails Internet les plus importants avec Yahoo!, Lycos et Netscape.

Après une proposition à un million puis à 750 000 dollars encouragée par Vinod Khosla, l'un des plus influents investisseurs de la Silicon Valley, le PDG d'Excite renonce à l'achat et Page et Brin conservent finalement leur entreprise. Une entreprise dont la valeur est aujourd'hui estimée à plus de 1 000 milliards de dollars.

Des milliers de "doodles"

Le tout premier doodle (modification temporaire du logo de Google mettant à l'honneur une personnalité ou un événement) – le "Burning man" – avait pour but d'indiquer au public que Page et Brin s'étaient rendus au festival du même nom.

Vingt-cinq ans plus tard, ce sont plusieurs milliers de doodles qui ont été créés par une équipe d'illustrateurs ("doodleurs") dédiée. Journée internationale des droits des femmes, anniversaire de Charlie Chaplin, fête nationale de la Bosnie-Herzégovine... Une large palette de graphismes, parfois interactifs, tous archivés par Google et consultables à tout moment.

"To google", un verbe depuis 2006

En 2006, le dictionnaire Oxford a ajouté "to google" comme verbe pour désigner la recherche d'informations sur Internet, quel que soit le moteur de recherche utilisé.

Ce verbe est aujourd'hui inclus par plusieurs dictionnaires (en français, googoliser ou googler) avec le sens d'utiliser le moteur de recherche Google pour obtenir un renseignement sur le Web.

Traduit dans plus de 80 langues (y compris en klingon, la langue de "Star Trek")

Utilisé dans le monde entier, Google traduit sa page d'accueil dans plus de 80 langues, et rend son service Google Traduction disponible dans ces mêmes langues. L'entreprise compte, parmi ses dernières langues ajoutées, le haoussa, l'igbo, le yoruba, le somali, le zoulou, le mongol, le népalais, le punjabi et le maori.

Le klingon, langue parlée par la race extraterrestre éponyme dans la série "Star Trek", a elle aussi figuré parmi les options linguistiques disponibles.

En août 2013, une panne de service empêchant Google d'être accessible durant 11 minutes a entraîné une chute de 40 % du trafic Internet mondial.

Face à Apple, Google se paie Android

Dès 2007, Google commence à planifier la sortie de ses propres téléphones portables, pour concurrencer Apple, autre géant, dirigé par Steve Jobs. Le système d'exploitation pour mobile, Android, est racheté par Google pour une cinquantaine de millions de dollars. Le premier téléphone mobile Android, le "Nexus One", sort en janvier 2010. Depuis, de nombreuses autres entreprises de téléphonie mobile (Samsung, Huawei, Sony...) utilisent également Android.

Aujourd'hui, Android équipe plus de 3 milliards d'appareils dans le monde. En août dernier, le système d'exploitation cumulait 71,75 % de parts de marché, très loin devant tous ses concurrents, dont le principal n’est autre qu’iOS d’Apple qui, selon des données Statista, monopolise quant à lui 27,6 % de parts de marché.

YouTube, Waze, Uber... des rachats et investissements colossaux

La trajectoire de Google a conduit à son introduction en Bourse en 2004, marquant une étape importante dans son parcours. Au fil des ans, l'entreprise a acquis stratégiquement des sociétés telles que Waze, intégrant des fonctionnalités précieuses dans son écosystème, en particulier Google Maps.

D'acquisition en acquisition, Google est ainsi devenu un géant technologique impliqué dans un large éventail d’activités. Android, YouTube, Waze, Blogger... Entre 2010 et 2015, Google faisait l'acquisition d'en moyenne une nouvelle entreprise chaque semaine.

Et lorsque Google ne rachetait pas les entreprises, son fonds de placement, Google Ventures, investissait pour prendre part au capital d'autres sociétés. En août 2013, il effectue un investissement record de plus de 257 millions de dollars. L'entreprise bénéficiaire : Uber.

282,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022

En 2022, Alphabet – société-mère, dont Google est la plus grosse filiale – a généré quelque 282,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires (contre 29,3 milliards de dollars en 2010, et 182,5 milliards en 2020).

Dans le viseur de la Commission européenne et de la justice américaine

En 2018, la Commission européenne inflige à Alphabet une amende record de 4,3 milliards d'euros (revue à la baisse à 4,125 milliards en 2022) dans le cadre d’une affaire d’abus de position dominante.

Google est également dans le viseur des autorités antitrust américaines. Accusée de nuire à la concurrence avec sa domination sur le marché de la publicité en ligne, l'entreprise est poursuivie par le ministère américain de la Justice et huit États. Le procès débutera le 12 septembre.

