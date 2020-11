"L'Anomalie" d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020

À L'AFFICHE - spéciale Goncourt © France 24

Par : Louise DUPONT Suivre 14 mn

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur l'annonce du prix Goncourt 2020. Remis cette année à Hervé Le Tellier pour "L'Anomalie", paru chez Gallimard. Un titre intriguant pour un roman noir déjanté, une dystopie glaçante et drôle à la fois, futuriste tout en parlant de notre société actuelle. Pour nous en dire plus, Nathalie Iris, libraire à Mots en marge à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), rappelle l'importance du prix Goncourt, alors que les librairies sont restées portes closes pendant plusieurs semaines à cause du reconfinement en France.