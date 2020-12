Les séries de décembre : "Black and white", "3615 Monique" et "Les coulisses de Pixar"

Par : Laure MANENT | Sonia PATRICELLI 15 mn

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Laure Manent et Sonia Patricelli font le tour des séries phares de décembre. "Black and White" raconte une histoire d’amour entre un officier français et une journaliste sénégalaise lors de la colonisation, des années 1920 aux années 1950. Coup de cœur pour "3615 Monique", une série drolatique sur trois étudiants des années 1980 qui lancent une messagerie érotique sur Minitel. Et puis, la série documentaire "Les coulisses de Pixar" nous fait découvrir le processus créatif des studios à l’origine de "Toy Story", "Cars" ou encore "Ratatouille".