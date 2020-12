Les artistes réenchantent Noël au temps du Covid

A L'AFFICHE © FRANCE 24

Par : Louise DUPONT Suivre 15 mn

Cette année Noël ne sera pas comme les autres.... Lieux culturels et artistes se mobilisent tout de même pour continuer à nous faire vivre la magie des fêtes. Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont vous emmène au château de Vaux-le-Vicomte, qui célèbre les 15 ans de son spectacle hivernal, malgré le Covid-19. Vous découvrirez aussi comment l'Opéra de Paris s'adapte à la situation sanitaire et met en ligne ses ballets et opéras de fin d'année.