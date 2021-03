Manu Dibango : un an après sa disparition, hommage à une légende

Par : Amobé MÉVÉGUÉ Suivre 13 mn

Plus de 60 ans de carrière, des milliers de rencontres, des centaines de titres, l'auteur de l'un des premiers tubes planétaires africains, une voix unique, une silhouette reconnaissable parmi toutes... Il y a tout juste un an disparaissait Manu Dibango. Pour lui rendre hommage, nous accueillons Michel Dibango, son fils, et Claire Diboa, sa manageuse.