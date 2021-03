À l'Affiche !

Plongée dans l’affaire Khashoggi avec le documentaire événement "The Dissident"

Par : Laure MANENT | Thomas BAUREZ 15 mn

Dans ce numéro de "A l’Affiche !" 100% cinéma, Laure Manent et Thomas Baurez reviennent sur l’assassinat de Jamal Khashoggi avec le documentaire de Bryan Fogel, disponible en location et en VOD. Avec "The Dissident", le réalisateur recourt pour son enquête à des archives, sonores notamment, qui retracent les derniers moments du dissident saoudien, mort pour avoir trop critiqué le régime de Mohammed Ben Salmane. Jamal Khashoggi, chroniqueur au Washington Post a été éliminé dans les murs du consulat saoudien d’Istanbul en octobre 2018.