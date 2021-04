Eddy de Pretto, en haut de l'affiche

Par : Sonia PATRICELLI

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche !", notre invité est l'auteur-compositeur-interprète français Eddy de Pretto. L'artiste de 27 ans confirme son talent à travers son deuxième album "À tous les bâtards", après le très bon accueil de "Cure", qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Moins introspectif et plus chantant, Eddy de Pretto navigue élégamment entre électro et hip-hop dans ce nouvel opus, en racontant cette époque floue, plurielle et difficile pour la jeunesse.