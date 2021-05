Dans cette édition spéciale de "À l’affiche !" consacrée à la réouverture des lieux culturels, nous nous rendons au musée, au théâtre et au cinéma. Le musée d’Orsay dépoussière une dernière fois ses collections avant d’accueillir le public, dans le respect des normes sanitaires et avec un maximum de 5 000 visiteurs par jour. L’exposition "Les origines du monde", prévue pour novembre 2020, a été repoussée pour accueillir les curieux encore plusieurs mois.

Les étrangers, qui représentent habituellement 60 % des entrées, seront beaucoup moins nombreux cet été. C’est un manque à gagner important, mais aussi l’occasion de retrouver des curieux venus de France. Laurence des Cars, la présidente du musée, se veut en tout cas optimiste.

Les cinémas font le plein – bien plus qu’espéré. Les spectateurs sont ravis, les distributeurs un peu moins, car les films se bousculent pour faire leur sortie en salle : environ vingt-cinq par semaine, au lieu d’une dizaine habituellement.

On vous emmène aussi au théâtre, dans l’effervescence des derniers préparatifs et des ultimes répétitions. Le trac fait son grand retour pour les artistes... mais pour certains c’est une journée beaucoup plus terne : avec la jauge à 35 % de la capacité d’accueil maximale, il n’est pas rentable de rouvrir.

