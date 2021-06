Isabelle Adjani, ses liens avec l’Algérie

À L'AFFICHE © France 24

Par : Sonia PATRICELLI 13 mn

Dans ce numéro de "À l’Affiche", nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Adjani et la réalisatrice Yamina Benguigui. Avec "Sœurs", cette dernière signe un film mêlant l'intime à la grande Histoire, dans lequel Isabelle Adjani incarne une dramaturge franco-algérienne décidée à révéler au grand jour ses blessures familiales. L'occasion pour la plus primée des actrices françaises de se confier sur ses liens avec l'Algérie. Avec cinq César et deux prix d'interprétation à Cannes à son actif, elle vibre toujours d'une passion intacte pour le cinéma.