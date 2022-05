Festival de Cannes : l'Ukraine et la Russie au cœur des projections

05:55 À l'affiche ! © France 24

Par : Alberic DE GOUVILLE | Clémence DELFAURE 1 mn

L'Ukraine et la Russie sont au cœur des projections de la journée à Cannes, avec tout d'abord le film "La Femme de Tchaïkovski" de Kirill Serebrennikov qui, cette année montera les marches, mais aussi avec les films des ukrainiens de Sergei Loznitsa, "The Natural History of Destruction", et de Maksim Nakonechnyi, "Butterfly Vision". Le film du réalisateur lituanien décédé à Marioupol Mantas Kvedaravičius, "Mariupolis 2", sera également projeté dans la soirée.