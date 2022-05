Cannes 2022 : quand le cinéma raconte les attentats de Paris

Par : Louise DUPONT Suivre | Marion CHAVAL | Magali FAURE | Renaud LEFORT | Jennifer BEN BRAHIM 1 mn

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche à Cannes", focus sur deux longs-métrages très différents mais qui reviennent tous deux à leur façon sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis : "Revoir Paris" avec Virginie Efira et Benoît Magimel, et "Novembre" de Cédric Jimenez. Louise Dupont rencontre les équipes de ces films plus que jamais d’actualité.