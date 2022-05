Cannes 2022 : Adèle Exarchopoulos, l'enfant chérie du Festival

Par : Louise DUPONT

À 19 ans, elle était révélée à Cannes avec "La vie d'Adèle" d’Abdellatif Kechiche, qui a obtenu la Palme d'Or en 2013. Depuis, elle enchaîne les films et n’hésite pas à prendre des risques en multipliant les registres et les univers. Adèle Exarchopoulos est cette année sur la Croisette pour "Les cinq diables" de Léa Mysius, présenté à la Quinzaine des réalisateurs, et "Fumer fait tousser" de Quentin Dupieux. Elle est l'invitée de Louise Dupont dans ce numéro de "À l'Affiche à Cannes".