Cannes 2022 : Virginie Efira et Tahar Rahim réunis pour la présentation de "Don Juan"

Dans cette émission de "À l'Affiche" spéciale Cannes, Virginie Efira et Tahar Rahim, deux des stars les plus en vue du cinéma français. Les deux acteurs sont réunis dans "Don Juan", de Serge Bozon, un film présenté dans la sélection "Cannes Premières". Fidèles de la Croisette, ils nous parlent de leur amour pour le Festival et de leur actualité sur le grand écran.