À l'Affiche !

Le jury, présidé par Vincent Lindon, a dévoilé son palmarès pour l'édition 2022 du festival de Cannes. C'est le Suédois Ruben Östlund qui a reçu la Palme d'or pour le film "Sans filtre", une farce drôle et cruelle sur de riches industriels et influenceurs.

Avec "Sans filtre", Ruben Öslund est entré samedi dans le cercle très fermé des doubles Palmes d'or. Après "The Square" en 2017, le réalisateur suédois a été récompensé à Cannes pour "Sans filtre" où il critique à nouveau nos sociétés contemporaines et ses travers.

Deux films sont arrivés ex-aecquo pour le Grand Prix, la deuxième distinction la plus prestigieuse : "Close" du belge Lukas Dhont et "Stars at noon" de la française Claire Denis.

L'actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi a reçu le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans le thriller d'Ali Abbasi "Les nuits de Mashhad" et l'acteur sud-coréen Song Kang-ho a lui remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes pour son rôle dans "Les bonnes étoiles" du Japonais Hirokazu Kore-Eda.

