"Blonde", le film le plus attendu du Festival du cinéma américain de Deauville

12:49 À l'affiche ! © France 24

C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de cinéma américain. Louise Dupont vous emmène au Festival de Deauville, pour un numéro spécial de "À l'affiche". En compagnie de Genie Godula, elle décrypte la sélection de cette 48e édition et vous présente le film le plus attendu cette année : "Blonde", d'Andrew Dominik. L'actrice cubano-espagnole Ana de Armas y joue une Marilyn Monroe plus vraie que nature.