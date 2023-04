À l'Affiche !

Retrouvez notre émission spéciale présentée par Sonia Patricelli sur l’exposition "Ramsès et l’or des Pharaons" qui débute à Paris. Elle propose 181 œuvres, dont certaines sortent pour la première fois d’Égypte. Mais ce qui rend l’exposition si exceptionnelle, c'est la présence du sarcophage de Ramsès II, en cèdre sculpté, prêté en exclusivité à Paris. Un geste de reconnaissance à l'égard de la France qui a restauré en 1977 la momie du plus emblématique des souverains de l’Égypte antique.

Publicité

Dans ce numéro, nous vous emmenons à la découverte de l’exposition et de ses trésors, nous revenons sur la coopération scientifique entre la France et l’Égypte, et nous évoquons avec Zahi Hawass, star mondiale des égyptologues et commissaire de l'exposition, les prochaines découvertes imminentes : la momie de Néfertiti ainsi que les derniers résultats de l’ADN de Toutânkhamon.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne