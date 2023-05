À l'Affiche !

Justine Triet, Palme d'or 2023

13:28 Le palmarès du festival de Cannes 2023. AFP - LOIC VENANCE

Après onze jours de projections et de tapis rouge, on connaît enfin la Palme d'or de cette 76ème édition du festival de Cannes. La réalisatrice française Justine Triet a été récompensé pour son film "Anatomie d'une chute". C’est la troisième femme à avoir reçu la statuette, après Jane Campion en 1993 et Julia Ducournau en 2021. Dans cette émission, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur le palmarès du jury présidé par Ruben Östlund. Mais aussi sur les temps fort de cette édition, d'Harrison Ford dans le nouvel "Indiana Jones" à Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans le dernier film de Martin Scorsese.