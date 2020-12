Pour ses sept ans, ActuElles célèbre les nouvelles voix du féminisme

Pour ce numéro spécial, les présentatrices d'Actuelles en quatre langues se sont réunies. © France 24

Par : Camille PAUVAREL | Virginie HERZ Suivre | Aline BOTTIN | Stéphanie CHEVAL 18 mn

À travers le monde, une nouvelle génération reprend le flambeau pour lutter contre les discriminations et faire avancer les droits des femmes. À l’occasion des sept ans d'ActuElles, nous vous proposons d’aller à la rencontre de ces nouvelles voix, de Madagascar à l’Inde, en passant par le Chili et l’Égypte. Les reportages de nos correspondants seront complétés d’une analyse de ces nouvelles formes de mobilisations féministes par les quatre présentatrices de l'émission en français, anglais, arabe et espagnol, exceptionnellement réunies pour cet anniversaire.