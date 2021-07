En Afghanistan, avec le retrait des troupes étrangères et l'avancée des Taliban, les droits des femmes sont menacés, notamment dans le secteur du développement. À Kaboul, employées de clinique et d’entreprises se préparent à une période difficile.

Publicité

Au sommaire aussi de cette émission 100 % reportages avec nos correspondants :

> L'endométriose, première cause d'infertilité, affecte une femme sur dix en France. Pourtant cette maladie, qui se traduit par des règles très douloureuses, a été longtemps été minimisée et mal connue. Peu à peu, le tabou tombe et la recherche se développe.

> C'est une première en Centrafrique : une série policière locale sur les violences sexuelles. "Bangui unité spéciale", dont l'héroïne est une inspectrice, a été réalisée par une cinéaste béninoise.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne