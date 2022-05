"Notre intime est politique", Charlotte Abramow photographe

12:30 Vulvotopia de Charlotte Abramow © Charlotte Abramow

Par : Virginie HERZ Suivre | Yong CHIM | Stéphanie CHEVAL | Audrey LILING

À 28 ans, Charlotte Abramow est une icône de la nouvelle génération féministe. Ses images ont été révélées au grand public avec le clip culte de la chanson d'Angèle "Balance ton quoi'. Depuis, la photographe a entre autre conçu un manuel d'éducation sexuelle pour une série Netflix, réalisé un court métrage sur les violences domestiques pour Arte... Dans son regard, rides, bourrelets, règles et plaisir féminin sont sublimés. La jeune artiste belge nous explique sa démarche et son travail plus récent sur le cancer de son père.