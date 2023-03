Dans cette édition, ActuElles reçoit la réalisatrice Nina Faure. Avec son documentaire "We are coming – Chronique d'une révolution féministe", elle s’intéresse au plaisir féminin et découvre que lorsqu’une femme ne jouit pas, c’est peut-être parce que le patriarcat s’est invité dans son lit. Nous irons aussi à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), dans les camps de déplacés du Nord-Kivu qui se révèlent dangereux pour les femmes, victimes de violences sexuelles. Enfin, le tournoi de Premier League de cricket féminin rencontre un immense succès en Inde.

En anglais, l’expression "we are coming" a un double sens. Elle signifie aussi bien "nous jouissons" que "nous arrivons", et c'est pour cela que Nina Faure a donné ce nom à son documentaire. La réalisatrice a enquêté sur l’orgasme féminin : seulement la moitié des femmes en ont un lors d’un rapport hétérosexuel, contre 90 % des hommes et presque la totalité des femmes qui ont un rapport sexuel lesbien. En s'interrogeant sur les raisons de ces disparités, elle s’est rendu compte, interview après interview, que cette situation est l'une des expressions du patriarcat – celui de la "charge sexuelle" qui repose sur les épaules des femmes, celui des violences qui s’exercent sur les corps des femmes et du système reproductif qui compte sur les corps des femmes pour fabriquer les travailleurs dont il a besoin

Les combats dans le Nord-Kivu entre les rebelles du M23 et les forces armées de la RDC ont entraîné le déplacement de 800 000 personnes. Réfugiées aux alentours de la capitale de province Goma, les femmes pensaient y trouver une certaine sécurité pour elles et leurs enfants. Mais les camps sont mal sécurisés et nombreuses sont celles qui ont été victimes de viols, comme nous le raconte notre correspondante, Aurélie Bazzara-Kibangula, depuis le camp de Bulengo.

En Inde, le cricket se féminise de plus en plus et, contrairement à d'autres sports, le fait qu'il soit joué par des femmes ne fait pas fuir les hommes. Le tout jeune tournoi de Premier League est même l'un des plus lucratifs au monde pour le sport féminin, juste derrière la NBA femmes. Mieux encore : les joueuses toucheront les mêmes sommes que les joueurs !

