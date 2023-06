ActuElles.

Shaïna Hansye a été victime de chantage, harcèlement et violences sexuelles avant d’être assassinée. Une histoire de féminicide chez une très jeune fille qui fait écho aux propos qu’entend Ynaée Benaben, cofondatrice d'En avant toutes, lors des ateliers de prévention que son association dispense dans les collèges et lycées.

Publicité

"Fille facile", "pute" : voilà les termes qui qualifiaient Shaïna Hansye, et qui s’échangeaient dans la rumeur qui a mené à son assassinat. En octobre 2019, son corps poignardé et brûlé est retrouvé dans un cabanon de la banlieue parisienne.

L’histoire de cette jeune fille est celle d’un long calvaire, qui commence par des pressions et un chantage de son petit ami lorsqu’elle a 13 ans et qu’il insiste pour qu’elle pose pour des photos intimes. Ces images, le garçons menace de les diffuser sur les réseaux sociaux, l’attire dans un lieu isolé où il lui tend un piège avec ses ami. Ils lui font subir un viol en réunion.

Deux ans plus tard, toujours précédée de sa "réputation", Shaïna, qui a commencé une autre relation, tombe enceinte. Son petit ami serait le père et ne supporterait pas l’idée d’avoir un enfant avec une jeune fille qui est l’objet de critiques et de mépris. Il est soupçonné de l’avoir poignardée et brûlée. S’il a clamé tout le procès son innocence, plusieurs témoins affirment qu’il se serait vanté du féminicide.

Cette affaire sordide répond à un mécanisme précis, un enchaînement d’événements classique, explique Ynaée Benaben, cofondatrice d'En avant toutes. Cette association, partie du constat que les infrastructures d’aides aux femmes victimes de violences sont insuffisantes et débordées, se rend dans les établissements scolaires pour des formations et ateliers avec les collégien.nes et lycéen.nes sur les relations femmes-hommes, ce que sont l’amour et la sexualité...

La réputation de "fille facile" qui isole, organise la diatribe et le mépris, justifie le harcèlement, elle en entend parler "dans toutes (ses) interventions". Leur réputation, les jeunes filles en prennent soin et la redoutent, comme une épée de Damoclès. Et même quand elles ne sont pas touchées directement par les rumeurs, elles prennent soin de se tenir à distance de celles qui sont l’objet de critiques, car la rumeur est contagieuse et se transmet aux ami.es de la pestiférée.

Chez les adolescents, ajoute Ynaée Benaben, l’effet de groupe rajoute une couche de difficulté car tout le groupe se mêle des relations amoureuses et juge les comportements des un·es et des autres à l’aune de critères véhiculés par la culture populaire – films, clips, livres – et ne prend aucune distance avec la violence de la pornographie. À ces fantasmes sur ce qu’on attend des garçons et des filles s’ajoute une "morale" rigoriste qui ne pardonne rien.

Mais la solution existe, grâce à la prévention. Dans les établissements scolaires, l’équipe s’attelle à faire réfléchir les jeunes, à leur montrer qu’il est parfois difficile de dire non face à la pression et qu’un petit ami "protecteur", "jaloux" et qui a "des problèmes de colère" est peut-être plus contrôlant que gentleman.

Les femmes street artistes toujours plus nombreuses à laisser des traces dans la ville

Prendre davantage de place dans la ville, c'est ce que font ces femmes artistes de street art, toujours plus nombreuses à laisser des traces dans la ville.

Vous connaissez peut-être MissTic, mais avez-vous d’autres noms de femmes street artistes en tête ? Pas sûr. Sur les murs des villes, ce sont encore largement les œuvres des hommes qui s’étendent. Mais de plus en plus, les femmes s’imposent et laissent des traces dans la cité, avec des messages et des œuvres féministes.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne