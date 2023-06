Pendant longtemps, le cycle menstruel n'a pas été pris en compte dans les entraînements sportifs. Pourtant, les effets sur les performances, le sommeil ou le poids sont nombreux. Par ailleurs, certaines femmes font le choix de porter des enfants, d'accoucher et d'allaiter pendant leur carrière sportive. Comment concilier ces contraintes avec celles du sport de haut niveau ? La vice-championne olympique de judo Frédérique Jossinet, ex-directrice du foot féminin à la FFF, nous partage son expérience.

Tous les 28 jours en moyenne, un nouveau cycle menstruel redémarre dans les corps de femmes. Cela ne fait que quelques années que les équipes qui encadrent les sportives intègrent cette donnée dans leur préparation. Selon la phase du cycle, les athlètes récupèrent mieux, prennent davantage de poids ou risquent davantage de se blesser. Sans parler des douleurs qui accompagnent les règles pour une immense majorité des femmes. À l'Institut national du sport (INSEP), le projet Empow’her étudie les cycles et les menstruations d’une centaine de sportives pour étudier leurs effets. L'objectif est de profiter de ces données pour mieux les accompagner et s’en servir comme d’un tremplin pour de meilleures performances. À l’approche des Jeux olympiques de Paris, les fédérations sportives veulent mettre toutes les chances de leur côté pour remporter un maximum de médailles.

Les JO font d’ailleurs partie de ces événements qui servent de phare aux sportives : c’est un objectif qui marque leur carrière autant que leur vie personnelle. C’est souvent après des compétitions aussi prestigieuses qu’emblématiques qu’elles décident de "caler" leurs grossesses. Un tel projet de vie n’est pas facilement compatible avec une vie d’athlète, et certaines disciplines peuvent nécessiter de s’arrêter très tôt dans la grossesse. Il faut aussi adapter l’entraînement et renforcer le corps rapidement après l’accouchement. D’autant plus rapidement que nombre de ces femmes évoluent dans des disciplines amatrices, où leur seule source de revenus est un contrat avec un sponsor.

Pendant longtemps, les sponsors n’avaient pas de scrupule à lâcher leurs athlètes dès l’annonce d’une grossesse. Plusieurs scandales ont récemment défrayé la chronique. Fin 2022, la Banque populaire a décidé de ne pas accompagner la skipper Clarisse Crémer après son accouchement, de peur qu’elle ne puisse pas s’aligner au départ du Vendée Globe 2024. Dans cette affaire, le sponsor et l’organisation de la course se renvoie la responsabilité de ce raté. Mais il en reste l’idée prégnante qu’une femme enceinte ou qui vient d’avoir un enfant continuer de représenter un "risque" dans le milieu sportif. Sur le plateau d'ActuElles, Frédérique Jossinet, vice-championne olympique de judo en 2004, dit avoir repoussé ses projets d’enfants à la fin de sa carrière sportive. Son contrat de sponsoring annonçait qu’en cas de grossesse, elle serait considérée comme "non-apte" et ne serait donc pas payée. Ex-directrice du football féminin et de la féminisation à la FFF, elle enjoint aussi à s’intéresser à la cellule familiale, une fois que l’enfant a paru.

Un enfant, c’est aussi un gage de stabilité dans une vie de sportive. Prévoir un accompagnement pour les athlètes qui sont devenues mères serait positif pour tout le monde – mère, père, enfant, mais aussi pour les performances sportives, soutenues par un bon moral. La championne de judo Clarisse Agbégnénou a récolté une sixième médaille d’or moins d’un an après la naissance de sa fille Athéna. L’équipe américaine de football bénéficie ainsi d’une équipe de professionnelles qui s’occupent des enfants pendant les compétitions internationales, suivant tout le staff parfois pendant des semaines. L’équipe des Bleues prend elle aussi le tournant.

Prendre davantage en compte la physiologie du corps féminin et ses différences pourrait, en réalité, profiter à tous·tes.

