Des personnes brandissent des banderoles et protestent à Madrid le 28 août 2023, après le baiser forcé entre le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, et la joueuse espagnole Jennifer Hermoso, à l'issue de la finale de la Coupe du monde de football féminin.

En Espagne, ce qui devait être un moment de célébration et de joie s'est transformé en mauvais souvenir et scandale national. Lors de la remise des médailles du Mondial de football remporté par la Roja, Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole, a imposé un baiser à l'attaquante Jenni Hermoso. Un baiser qu'il dit "consenti" quand elle dénonce une agression... Une affaire qui n’en finit pas de diviser la société espagnole.

Publicité

Les enfants de la canicule

L'été 2023 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés en France et en Europe, entraînant une hausse des naissances prématurées. Cette tendance devrait s’accentuer dans les années à venir. Selon une étude menée dans une clinique d'Halbourg, en Allemagne, le réchauffement climatique augmente significativement le risque de naissances prématurées. Dans les zones tempérées, les bébés prématurés seront même deux fois plus nombreux d'ici dix ans. Reportage d'Anne Maillet, Mathilde Schnee et Marie Pannetrat.

À lire aussiIncendies, sécheresse… Une vague de chaleur tardive qui vient s'ajouter aux pressions de tout l'été

L'égalité des genres en temps de crise

Les femmes sont 14 fois plus susceptibles d'être touchées par une catastrophe naturelle que les hommes, selon un rapport de l'OCDE publié en juillet. Bathylle Missika, spécialiste de l'égalité des genres à l'OCDE, vient nous parler en plateau de ce rapport intitulé "Égalité des genres en temps de crise". Les discriminations contre les femmes les rendent plus vulnérables aux catastrophes naturelles, en termes de mortalité, mais aussi d'un point de vue économique et sociétal.

Outre les blessures physiques ou les décès, les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles et sexistes, de perdre leurs moyens de subsistance, d'être contraintes à des mariages précoces ou forcés, et d'être forcées d'abandonner leurs études pour travailler et subvenir aux besoins de la famille. Ces événements qui les touchent personnellement se répercutent ensuite sur les générations à venir.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne