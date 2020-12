Afghanistan : la Kapisa, six ans après le départ des troupes françaises

BILLET RETOUR Kapisa © France 24

Par : Sonia GHEZALI | Margaux BENN | Solène CHALVON FIORITI | Shahzaib WAHLAH 17 mn

Entre 2001 et 2014, la province de Kapisa a accueilli la majorité des troupes françaises déployées en Afghanistan. Cette région, située à une centaine de kilomètres à l'est de Kaboul, était l'une des plus dangereuses du pays. Sur les 89 soldats français tombés en Afghanistan, 54 ont perdu la vie en Kapisa, tués par des combattants talibans. Engagée militairement sous la bannière de l’Otan, la France a aussi participé au développement de cette zone rurale en contribuant au financement de projets d’électrification, de construction d’écoles et d’hôpitaux.