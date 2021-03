Billet retour

Dix ans après la chute de Kadhafi, la Libye fracturée

Par : Gwendoline DEBONO

En 2011, les équipes de France 24 suivaient Sam et ses hommes en Libye, dans leur bataille face aux forces du colonel Kadhafi, dans les rues de Tripoli. Dix ans après la chute du dictateur, nos reporters ont repris contact avec Sam, devenu Hussam Najjair, pour faire un bilan sur la situation. Ils ont également retrouvé les partisans du maréchal Khalifa Haftar dans l'Est, du côté de Benghazi. Car si aujourd'hui Kadhafi n'est plus qu'un souvenir, la Libye reste profondément divisée.