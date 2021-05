Syrie : les disparus d’Idleb

Billet Retour à Idleb © Capture d'écran France 24

Par : Edith BOUVIER 19 mn

En Syrie, la révolte de 2011 s’est transformée en l’un des conflits les plus terribles de notre époque. Dix ans après, nos reporters ont pu se rendre à Idleb, la dernière zone qui échappe encore à l’autorité du régime syrien, où des milliers de familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches disparus. En croisant photos et témoignages, une association aide ces familles à identifier et tenter de retrouver leurs proches.