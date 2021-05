Billet retour

Reggane : les irradiés du Sahara

Par : Karim YAHIAOUI Suivre | Soundousse BRAHIMI | Georges YAZBECK 20 mn

En février 1960, la France réalisait son premier essai atomique sous le nom de code "Gerboise bleue". Suivirent, jusqu'en 1966, trois autres essais atmosphériques et 13 essais souterrains dans le Hoggar, avec des conséquences sur l'homme et l'environnement désastreuses. Plus de 60 ans après, les séquelles sont toujours visibles et les victimes ont du mal à se faire entendre. Nos reporters ont enquêté sur les deux rives de la Méditerranée, auprès des anciens appelés du contingent français, qui se battent pour être indemnisés, mais aussi des populations civiles algériennes, qui se sentent abandonnées à leur sort.