En Sierra Leone, une inoubliable guerre civile

Billet Retour. © France 24

Par : Jenna LE BRAS 1 mn

Dix ans de guerre ont ravagé la Sierra Leone entre 1991 et 2002, tuant, selon les estimations, entre 50 000 et 200 000 personnes. Des viols, des mutilations et des milliers d'enfants enlevés et forcés à combattre. Vingt ans après, la Sierra Leone tente toujours de se remettre de cette guerre civile, une des plus violentes et brutales sur le continent africain. Le pays reste profondément divisé, miné par la corruption. Et malgré ses richesses naturelles, il figure parmi les plus pauvres du monde.