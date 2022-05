Mafia en Italie : quand Cosa Nostra assassinait des juges

15:54 Billet Retour © France 24

Par : Natalia MENDOZA | Louise MALNOY | Lorenza PENZA 1 mn

Née en Sicile au milieu du XIXe siècle, Cosa Nostra est rapidement devenue l'une des branches les plus puissantes de la mafia italienne. En 1986 la justice italienne a lancé la contre-offensive, avec le parquet de Palerme en première ligne. Le juge Giovanni Falcone est devenu un symbole de la lutte contre les mafieux. Le 23 mai 1992, il meurt dans un attentat, avec sa femme et 3 gardes du corps. Son collègue et ami Paolo Borsellino, qui lui rend alors hommage, est tué à son tour moins de deux mois après. Des assassinats qui ont déclenché une véritable prise de conscience. Un reportage de Louise Malnoy, Lorenza Penza, Danilo Arnone et Natalia Mendoza.