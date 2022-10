Billet retour

Corse : il y a trente ans, la tribune du stade de Furiani s'effondrait

Le 5 mai 1992, le Sporting Club Bastia recevait l'Olympique de Marseille au stade Armand-Cesari de Furiani. Une journée de fête pour les fans de football qui a viré au cauchemar. Moins de dix minutes avant le début du match, le haut de la tribune métallique installée pour doubler la capacité du stade s'effondre. Les spectateurs font une chute de 15 mètres. Plusieurs centaines d'entre eux se retrouvent bloqués sous un enchevêtrement de métal. Bilan : 19 morts et plus de 2 300 blessés. Trente ans après, Annabel Lecouffe-Robaglia, Florie Castaingts et Thierry Derouet sont allés à la rencontre des survivants et des familles de victimes.