Billet retour

L'assassinat à Paris de la militante anti-apartheid Dulcie September, un crime impuni

La militante sud-africaine Dulcie September a été tuée le 29 mars 1988, à bout portant, en plein cœur de Paris. Dans les années 70, elle avait été emprisonnée dans son pays pour ses activités contre le régime ségrégationniste sud-africain. À sa libération, elle avait été autorisée à quitter son pays, à condition de ne plus y revenir. Elle était devenue la représentante de l'ANC en France, le parti de Nelson Mandela et affirmait être suivie et surveillée. Que savaient les services secrets français ? Caroline Dumay, Stefan Carstens et Nadine Theron reviennent sur cette affaire.