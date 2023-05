Billet retour

La signature d’un accord de paix en 2018 entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son rival de toujours, Riek Machar, a suscité espoir et optimisme. Les habitants du Soudan du Sud, une nation indépendante depuis 2011, sortaient d’une terrible guerre civile. Pourtant, cinq ans après, cet accord de paix n’est globalement respecté qu’à Djouba, la capitale de ce jeune pays. Ailleurs, la crainte d'un conflit reste vive. Une peur qui s’est encore accentuée avec la guerre qui frappe le Soudan voisin. Un reportage d'Élodie Cousin.

Lors d’une visite historique au Soudan du Sud en février 2023, le pape François a appelé les dirigeants du pays à rendre une "dignité" aux déplacés, près de cinq ans après la fin de la guerre civile. Ce pays de douze millions d'habitants, dont 60 % de chrétiens, a été en proie à une guerre civile sanglante entre les partisans des deux leaders ennemis, Salva Kiir et Riek Machar. Le conflit a fait plus de 380 000 morts entre 2013 et 2018. Un bilan établi par la London School of Hygiene and Tropical Medicine qui comprend à la fois les personnes tuées dans les violences et celles qui sont mortes de faim ou par manque de soins. Et malgré la signature d'un accord de paix en 2018, les violences perdurent et le pays comptait en décembre 2022, 2,2 millions de déplacés internes, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha).

Lors de cette visite, le Pape a exhorté la classe politique à un "nouveau sursaut" pour la paix et il a fustigé le fléau de la corruption. "Assez de destructions ! (...) Les générations futures honoreront ou effaceront la mémoire de vos noms en fonction de ce que vous faites maintenant", avait averti le pape de 86 ans.

Le pape François rencontre en février 2022 des déplacés internes du Soudan du Sud à Juba © France 24 / Élodie Cousin

L'ONU et la communauté internationale accusent régulièrement les dirigeants sud-soudanais de maintenir un statu quo, d'attiser les violences, de réprimer les libertés politiques et de détourner les fonds publics. L’insécurité alimentaire est très forte dans le pays, les inondations s’aggravant avec le changement climatique. Un contexte qui mine l’espérance d’un véritable développement économique pour l’un des pays les plus pauvres du monde.

