Billet retour

Aux Pays-Bas, 70 ans après un raz-de-marée meurtrier, la peur de la submersion

Par : Alix LE BOURDON

En février 1953, une énorme tempête a balayé la mer du Nord et provoqué un raz-de-marée aux Pays-Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne. La vague de submersion a emporté la plupart des digues et l'eau s'est répandue loin dans les terres : 300 personnes sont mortes en Grande-Bretagne et 1 800 aux Pays-Bas. Dans ce pays partiellement en-dessous du niveau de la mer, ce sont plus de 2 000 kilomètres carrés de terres qui ont été inondées, presque toute la province de Zélande. Des ouvrages de protection ont été créés depuis. Mais seront-ils suffisants face à la montée prévisible du niveau des eaux ? Le reportage d'Alix Le Bourdon.