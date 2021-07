Marcel Proust : la vie mouvementée d’une légende littéraire

C'EST EN FRANCE © FRANCE 24

Par : Zohra BEN MILOUD | Claire HOPES | Joanna COCKERELL | Sonia BARITELLO 13 mn

Cette semaine, nous vous emmenons à Cabourg, en Normandie, sur les traces d'un des romanciers les plus célèbres du XXe siècle : Marcel Proust. À l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, nous visiterons le somptueux palace dans lequel il séjourna souvent au cours de sa vie, et où il trouva l’inspiration pour écrire. Un grand hôtel transposé dans son œuvre sous le nom de Balbec, et emblématique d'une ville devenue un lieu de pèlerinage pour les passionnés de Marcel Proust.