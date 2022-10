C'est en France

Énergie : la France à l'heure de la sobriété

Par : Zohra BEN MILOUD | Sonia BARITELLO | Stéphanie CHEVAL | Joanna COCKERELL

Pour éviter les coupures de courant et réduire les dépenses d’électricité, les Français sont enjoints de tout part à la sobriété. À l’approche de l’hiver, la crise de l'énergie commence déjà à jeter un froid. Les factures qui s’envolent et la crainte de manquer d’électricité pour se chauffer durant l'hiver inquiètent. Comment en est-on arrivé à cette crise énergétique et comment la surmonter ? Enquête.