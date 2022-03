Contre-Faits.

Éric Zemmour a suggéré, lors d’une interview en janvier dernier, que les réunions sont systématiquement en anglais au sein des institutions européennes. L'anglais, même après le Brexit, reste une langage officielle en Europe, mais quelles sont les langues utilisées par les institutions du l'UE ? Le point avec Perrine Desplats

Publicité

Reportage de Perrine Desplats et Georgina Robertson

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne