Contre-Faits

La Slovaquie s’est-elle opposée à l’Otan pour soutenir la Russie ?

Par : Sophie SAMAILLE 1 mn

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les fake news se multiplient de part et d’autre de la frontière, notamment sur les réseaux sociaux. La question, notamment, de l'appartenance à l'Otan demeure très sensible dans l'opinion des pays de l'Est. La Slovaquie s'est-elle vraiment opposée à l'Alliance atlantique pour soutenir la Russie, comme le laisse entendre une vidéo postée sur Twitter le 10 mars ? Sophie Samaille et Georgina Robertson démêlent le vrai du faux.