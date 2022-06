Contre-Faits

Fact or fake : la Finlande se prépare-t-elle à la guerre avec la Russie ?

Par : Sophie SAMAILLE 1 mn

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, la demande d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN tend un peu plus les relations entre la Russie et l'Europe. Une situation qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et des détournements d’images, pour faire croire à un conflit imminent entre Moscou et Helsinki. Une fausse information expliquée par les équipes de "Ici l'Europe".